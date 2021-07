Red Lions beginnen met verdiende zege tegen Nederland

De Belgische nationale hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. De Red Lions versloegen Nederland met 3-1.

Met Nederland kregen de Red Lions in Japan meteen een stevige tegenstander voor de kiezen. Vorige maand won Oranje nog het duel der Lage Landen op het EK en hield titelverdediger België zo uit de finale. De Nederlanders veroverden vervolgens de Europese titel.

Beide teams kennen elkaar goed en hielden elkaar de eerste helft in evenwicht. De Belgen gingen wel op zoek naar de openingsgoal, maar vonden geen gaatje in de Nederlandse afweer. Pas na de pauze brak het duel open. Hertzberger (35.) bracht Nederland voor, maar toen ontbond Alexander Hendrickx zijn duivels, en hij trof raak via twee strafcorners en een strafbal (45., 44. en 41.). De Belgen hielden nadien controle en lieten Nederland niet meer dichterbij sluipen.

België neemt het in groep B verder nog op tegen Duitsland (maandag), Zuid-Afrika (dinsdag), Canada (donderdag) en Groot-Brittannië (vrijdag). Poule A bestaat uit Argentinië, Australië, India, thuisland Japan, Nieuw-Zeeland en Spanje. De top vier van elke groep stoot door naar de kwartfinales, die op zondag 1 augustus op de planning staan.

De Red Lions zullen in Tokio voor het laatst worden gecoacht door Shane McLeod. De Nieuw-Zeelander geeft binnenkort na bijna zes jaar de fakkel door aan zijn Nederlandse assistent Michel van den Heuvel. Op de vorige Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro, verloren de Belgen de finale van Argentinië. Nadien kroonde het team van McLeod zich wel tot wereldkampioen (2018) en Europees kampioen (2019).