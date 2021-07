Schoten afgevuurd op begrafenis Haïtiaanse president

De begrafenis van de vermoorde Haïtiaanse president Jovenel Moise draaide vrijdag uit op chaos toen er geweerschoten weerklonken. Ambassadeurs moesten in allerijl vluchten. Dat meldt het internationaal persagenschap Reuters.

Omstreeks tien uur ’s ochtends lokale tijd weerklonken er vlakbij de ceremonie geweerschoten. Vlakbij waren er protesten waarbij ook kleine gas bommetjes gebruikt zouden zijn door de protesteerders. De politie zette traangas in.

Momenteel zijn er geen berichten dat iemand gewond raakte tijdens de begrafenis. Wel moesten verschillende functionarissen, waaronder de Amerikaanse ambassadrice bij de VN Linda Thomas-Greenfield samen met de gehele delegatie van de VS in veiligheid worden gebracht. Even later vertrok ook de speciale VN-afgevaardigde voor Haïti, Helen La Lime, halsoverkop met haar gezelschap.

Kort voordat de uitvaart begon, riep de menigte ‘moordenaar’ en ‘Waar is Jovenel?’ toen de chef van de nationale politie, Leon Charles, aankwam.

De rellen opnieuw duidelijk hoe diep het land verdeeld is sinds president Moise op 7 juli werd doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Moïse, die sinds 2017 in functie was, was bijzonder onpopulair. Hij werd beschuldigd van corruptie, autocratische neigingen en banden met gewelddadige bendes.

De Haïtiaanse regering had Washington en de Verenigde Naties eerder gevraagd om militairen te sturen om er toe te zien op de veiligheid. Het al door criminele bendes en politieke instabiliteit verzwakte Haïti is na de moord op Moïse verder in chaos vervallen. Biden had aangegeven geen troepen te sturen, maar er was een delegatie ter plaatse.