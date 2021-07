Festivals Horst en Paradise City gaan wel door: ‘Organisatie haalbaar ondanks nieuwe regels’

De festivals Paradise City en Horst gaan voorlopig gewoon door. Pukkelpop liet vrijdag weten dat de editie van 2021 definitief geannuleerd wordt, vanwege de maandag aangescherpte testmaatregelen.

‘We vinden het heel jammer voor onze branche dat Pukkelpop vandaag moest afzeggen’, schrijft de organisatie van Paradise City op de website. ‘Onze kleinere omvang van gemiddeld 8.000 bezoekers per dag stelt ons in staat om te voldoen aan de nieuwe, bijgewerkte strikte overheidsvoorschriften.’ Het festival richt bij de ingang een zelftest-zone in, waar festivalgangers een antigeentest kunnen laten afnemen. Wie meerdere dagen naar het festival komt moet vooraf een PCR-test laten doen.

Ook festival Horst ziet in de nieuwe maatregelen geen noodzaak tot afgelasting. ‘Gezien de kleinere capaciteit en de gunstige datum zien we Horst dit jaar wel doorgaan’, laat organisator Jochem Daelman weten aan Bruzz. Hij hoopt via de overheid gratis antigeentests te krijgen om bezoekers mee te kunnen testen.

Paradise City trekt per editie zo’n 8.000 bezoekers, verspreid over drie dagen, van op 13 en 14 augustus in Perk. Horst trekt een vergelijkbaar aantal mensen en valt later in het jaar, van 10 tot 12 september. De organisatie van Horst hoopt dat tegen die tijd de vaccinatiegraad dusdanig hoog ligt dat er tijdens het festival niet veel getest hoeft te worden.

Het Covid Safe Ticket (CST) deed Pukkelpop vrijdag de das om. Een CST is een toegangsformulier om zonder mondmasker en afstandsregels een evenement bij te wonen. Om zo’n ticket te krijgen moet je volledig gevaccineerd zijn, of een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of een sneltest van maximaal 24 uur kunnen laten zien. De organisatie van Pukkelpop liet weten dat