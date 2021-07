De 26-jarige Axel Cruysberghs skatet al jaren op topniveau, en nu zijn sport werd toegevoegd aan de Olympische Spelen vertegenwoordigt hij ons land in Tokio. Hij is niet van plan veel te veranderen aan zijn routine. ‘Ik skate al jaren met mijn hart, dat ga ik blijven doen. Ik doe mijn best om me sterk te voelen, maar ik heb vanavond toch twee keer dessert gehaald.’

In de tienkamp treedt atleet Thomas Van der Plaetsen aan. Hij wist zich te plaatsen met een persoonlijk record. Wat zijn de ambities in Tokio? En hoe erg is het dat er geen publiek bij mag zijn? Bekijk hieronder ons interview met Van der Plaetsen voor zijn vertrek naar Tokio.

Voor veel atleten was het uitstel van de Olympische Spelen een streep door de rekening, maar voor BMX’ster Elke Vanhoof was het haar redding. Door een zware val was ze bijna twee jaar uit met een hersenschudding. Nu vertegenwoordigt ze ons land toch, net als haar vriendin. ‘Het is heel fijn dat we samen naar onze droom konden toewerken.’