Novak Djokovic moet niet onderdoen voor Nina Derwael

Dit zijn de Olympische Spelen: bekende gezichten uit verschillende sporttakken op een zakdoek. Zo liep onze medaillehoop Nina Derwael de tenniskampioen Novak Djokovic tegen het lenige lijf.

‘Wanneer Novak Djokovic om een foto vraagt, dan kan je niet weigeren’, schrijft turnster Nina Derwael op haar Instagramaccount. De Belgische specialiste aan de brug met ongelijke leggers kwam in de gymzaal van het olympisch dorp de Serviër Novak Djokovic tegen. Die is niet alleen steengoed in tennissen, hij blijkt ook verrassend lenig te zijn. Al plooit Derwael met het rolletje onder de voet nog iets dieper door. In de achtergrond geniet ook Derwaels teamgenote Maellyse Brassart van de bijzondere ontmoeting.

Djokovic hoopt in Tokio een van de weinige leemtes op zijn palmares te vullen. Hij behaalde in 2008 wel al brons in het enkelspel op de Olympische Spelen in Peking, maar als hij nu ook nog eens een olympische titel kan behalen, dan is er reden om hem de beste tennisser aller tijden te noemen. Door de vele afzeggingen in het tennis is hij bovendien de topfavoriet om het toernooi te winnen.

Derwael mag ook hopen op olympisch goud. Ze nam al deel aan de Spelen in Rio in 2016, waar ze 19de eindigde in de allroundfinale, maar groeide intussen uit tot de te kloppen vrouw op de brug met ongelijke leggers. Ze werd op dat toestel al tweemaal wereldkampioene. Zondag komt ze voor het eerst in actie tijdens de kwalificaties.