De A601, een stukje snelweg ten noorden van Luik, werd in 2014 volledig afgesloten. Maar sinds afgelopen weekend wordt de spooksnelweg wel weer gebruikt, als tijdelijke afvalopslagplaats. Door de overstromingen zou er 1.500.000 ton afval ontstaan zijn. Fotograaf Sébastien Van Malleghem trok met zijn drone naar Luik en maakte bovenstaande luchtbeelden van het kilometerslange stort.

Bakker David Alexandre woont in Pepinster, en investeerde eind vorig jaar nog zo’n 250.000 euro in zijn zaak. Door de wateroverlast is de bakkerij volledig vernield. Een muur stortte in, en dure ovens en diepvriezers zijn kapot. In onderstaande video neemt hij ons mee in zijn atelier.