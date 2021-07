Jeff Bezos ondanks ruimtereis niet officieel erkend als astronaut

Jeff Bezos heeft afgelopen dinsdag dan wel een ruimtevlucht gedaan, hij mag zich toch niet officieel astronaut noemen. Op de dag van Bezos’ ruimtevlucht zijn de regels voor die formele erkenning aangescherpt.

Het zijn de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa en het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, de Federal Aviation Administration (FAA), die ieder voor zich bepalen wie zich officieel astronaut mag noemen. De regels van de Nasa daarvoor zijn vrij strikt. Wie daar de officiële astronautenopleiding heeft afgerond en minimaal 1.000 vlieguren heeft gedaan krijgt ‘wings’: een officieel astronautenspeldje als erkenning van de speciale ruimtestatus.

De regels van de FAA waren tot voor kort een stuk soepeler: wie een vluchttraining heeft gedaan en minimaal 80 kilometer - de grens waar volgens de FAA de ruimte begint - de lucht in is geweest, mag als astronaut door het leven. Maar afgelopen dinsdag heeft FAA de regels aangepast. Wie de ruimte in gaat mag zich pas astronaut noemen als tijdens de vlucht handelingen zijn uitgevoerd ‘die essentieel waren voor de openbare veiligheid, of hebben bijgedragen aan de veiligheid van menselijke ruimtevluchten’. Bezos voldoet daar niet aan, de hele ruimtereis van de voormalig Amazon-baas en zijn drie medereizigers werd vanuit een vluchtcentrum op aarde aangestuurd.

Of Bezos’ ruimteconcurrent Richard Branson wel officieel als astronaut door het leven mag gaan is niet helemaal duidelijk. De Britse miljardair vloog op zondag 11 juli de ruimte in en deed daar naar eigen zeggen onderzoek naar ‘cabineomstandigheden, zitcomfort, gewichtsloosheid en uitzicht op aarde’.