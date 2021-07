Pukkelpop gooit handdoek in de ring: geen editie 2021

Daags nadat de opbouw van het festivalterrein werd stilgelegd, heeft Pukkelpop besloten om de editie 2021 te annuleren. Het meerdaagse festival ziet geen manier om de organisatie op poten te kunnen zetten volgens de aangescherpte testmaatregelen.

Het zou het feest van de zomer worden en de terugkeer naar een nieuw normaal: meer dan 60.000 festivalgangers zouden samenkomen op de wei van Pukkelpop en uit de bol gaan op onder anderen Anne-Marie, Editors en 2manydj’s. Maar corona gooit alweer roet in het eten. ‘Als één ding zeker is bij covid-19 dan is het wel de onzekerheid’, zegt de organisatie in een persbericht. ‘En dit helpt niet echt bij de organisatie van een festival zoals Pukkelpop.’ De organisatie besloot na een halve week wikken en wegen om de editie 2021 af te blazen.

Wie een ticket heeft gekocht kan een terugbetaling vragen of het ticket laten overzetten naar volgend jaar. Het festival in Kiewit zal volgend jaar doorgaan van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus.

Regels zijn ‘onwerkbaar’

Donderdag legde Pukkelpop de opbouw van het terrein stil en werd de ticketverkoop opgeschort. De festivalorganisator vroeg de federale overheid om ‘opheldering’. Die kwam er vrijdagochtend van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): ‘Als Pukkelpop niet kan voldoen aan de regels voor het organiseren van festivals, dan gaat het niet door’, zo stelde hij in het Radio 1-radioprogramma De Ochtend.

En daar zit de angel. Het inkorten van de geldigheidstermijn van de PCR-testen noemt de organisatie ‘onwerkbaar’. Oorspronkelijk was afgesproken dat een PCR-test die niet ouder is dan 72 uur voldoet om toegang te krijgen tot het festival. Die regels werden maandag aangescherpt: de geldigheidsduur werd teruggebracht naar 48 uur. Dat wil zeggen dat niet- of onvolledig gevaccineerde festivalgangers met een combiticket een nieuwe test zouden moeten ondergaan op het terrein. ‘Absoluut geen klein detail wanneer je een event van de grootteorde als Pukkelpop moet organiseren’, aldus Pukkelpop.

‘We maakten ons aanvankelijk op voor een capaciteit tot 7.000 testen per dag op de festivalsite. De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de testcapaciteit zouden moeten verdrievoudigen’, berekende het festival. ‘In perspectief: dit is vijf maal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land. Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen. Dit is simpele wiskunde en veel gezond verstand.’

De organisatie beseft dat een groot deel van het jonge doelpubliek nog niet de kans zal hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren. Het dagelijks testen van die groep noemt Pukkelpop ‘onhaalbaar’.

Pukkelpop zegt ook ‘verrast’ te zijn door de nieuwe maatregel. ‘De afgelopen maanden en weken zijn we dagelijks in overleg geweest met de overheid en onze medische partners’, klinkt het in het persbericht. ‘Er is altijd aandachtig geluisterd naar alle bezorgdheden, wensen en richtlijnen. Afgelopen maandag was de verrassing dan ook groot toen duidelijk werd dat het kader, waarbinnen we als organisatie konden bewegen, onwerkbaar werd.’

Toch geen festivalzomer

In het voorjaar klonk het nog vol vertrouwen dat festivals in de tweede helft van de zomer door zouden kunnen gaan. Hoewel de vaccinatiecampagne na een sputterende start op kruissnelheid kwam, is ondertussen nog maar 62 procent van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd. De besmettelijkere deltavariant maakte de situatie voor niet-gevaccineerde burgers nog veel nijpender. Dat deed de burgemeesters van Boom en Rumst al in juni besluiten om geen vergunning te verlenen aan Tomorrowland dat gepland stond voor de weekends van 27 augustus en 3 september.

Huisartsenvereniging Domus Medica riep vorige week nog op om Pukkelpop en Francorchamps niet door te laten gaan. De artsenvereniging achtte de covid-situatie nog veel te precair voor massa-evenementen.

