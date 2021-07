Van Gucht: ‘We raden aan om kind te testen voor kamp’

‘Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen verder, maar aan een trager tempo en dat is goed nieuws’, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de laatste persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum. Hij waarschuwde wel voor superverspreiding op grote evenementen: ‘We moeten de balans bewaken.’

Tussen 13 en 19 juli is het aantal besmettingen met 19 procent gestegen ten opzichte van de zeven voorgaande dagen: gemiddeld zijn er 1.407 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. ‘De meeste besmettingen worden vastgesteld bij tieners en twintigers’, legde Van Gucht uit. ‘Twintigers zijn verantwoordelijk één op de drie besmettingen. Ook bij ouderen zien we nu meer besmettingen.’ De besmettingen stijgen in alle provincies, met uitzondering van Luik en Oost-Vlaanderen.

Over de ziekenhuisopnames meldde Van Gucht dat de vaccinatiecampagne het profiel van de patiënten verandert. ‘De gemiddelde patiënt is nu jonger dan vijftig.’

Er liggen nu 287 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, 13 procent meer dan vorige week. 83 worden behandeld op intensieve zorg. ‘Dat lijkt te stabiliseren’, merkte Van Gucht op. Juli kent al acht dagen met geen enkel covid-overlijden. ‘Een trend die zich waarschijnlijk zal doorzetten. De gemiddelde leeftijd is nu zo’n 70 jaar, 10 jaar jonger dan in de eerste golf.’

‘Pas bescherming twee weken na tweede vaccin’



‘We zien gelukkig geen explosieve stijging, zoals in Nederland’, zei Van Gucht nog. ‘Dat komt door de balans tussen virusverspreiding en vaccinaties. Die balans moeten we in de gaten blijven houden. Het vaccin biedt pas een optimale bescherming twee weken na de laatste dosis. België koos en geleidelijke evolutie naar een normale maatschappij. We vermijden dat te veel mensen nog ziek worden in afwachting van hun vaccinatie.’

‘Het virus vertragen moeten we nu vooral doen door superverspreiding te vermijden’, ging hij verder. ‘Dat komt vooral voor bij nachtclubs, feestjes of grote evenementen. Dat is de reden waarom evenementen zo veilig mogelijk moeten georganiseerd worden. In het laatste Overlegcomité zijn twee opties mogelijk gemaakt voor evenementen vanaf 13 augustus: ofwel de afstandsregels bewaren, ofwel gebruikmaken van het covid safe ticket voor buitenevenementen vanaf 1.500 deelnemers.’ Een pcr-test zal 2 in plaats van drie dagen gelden zijn voor dat ticket, en de snelle antigeentest nog één dag, herhaalde Van Gucht.

Een laatste raad gaf Van Gucht nog mee aan ouders van kinderen die op kamp vertrekken: ‘We raden aan jullie kind voor het vertrek op kamp te laten testen. Zo vermijd je dat kampen vroegtijdig moeten worden stilgelegd.’