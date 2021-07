Vrijdag nog droog en zonnig weer

Vrijdag wordt het zonnig met in de namiddag hoge wolkensluiers vanaf Frankrijk, die een weersverandering aankondigen. Over het Ardense reliëf komen er ook stapelwolken voor. Het blijft droog bij maxima van 22 graden aan zee, 23 of 24 graden in het centrum en tot 25 graden nabij de Franse grens.

Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Aan zee is er meer wind; eerst matig uit oost, toenemend naar matig tot soms vrij krachtig en krimpend naar noordoost. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht neemt de bewolking verder toe. Het blijft droog, al neemt de kans op regen, en lokaal ook onweer, in de regio nabij de Franse grens toe tegen de ochtend. Het blijft zacht bij minima tussen 15 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordoost en ruimt naar oost tot zuidoost. Aan zee waait de wind matig tot lokaal vrij krachtig uit noordoost, ruimend naar oost.

Zaterdagochtend zijn er al enkele buien mogelijk in de streken nabij de Franse grens. Deze zijn eventueel wat meer uitgesproken in de provincie Luxemburg. Overdag vallen er ook elders buien, afgewisseld met enkele zeldzame opklaringen. In de loop van de namiddag neemt hun intensiteit toe en kunnen ze plaatselijk gepaard gaan met onweer en hagel. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden, bij een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind. In de nacht van zaterdag op zondag neemt de intensiteit af, maar kunnen lokaal nog enkele buien vallen.

Zondag wordt het erg wisselvallig met opklaringen, maar ook zwaarbewolkte perioden met buien. Deze kunnen intens zijn en gepaard gaan met onweer. De meeste neerslag lijkt voor het westelijke deel van het land te zijn. Over alle regio’s zal de neerslag zondagnacht snel afnemen. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Maandag en dinsdag blijft het erg wisselvallig met een afwisseling van buien, soms vergezeld van onweer, en opklaringen. In de namiddag wordt het vermoedelijk droger aan zee. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest, en de maxima klimmen naar waarden van 22 graden in het centrum.

Woensdag en donderdag blijft de kans op buien en onweer bestaan, vooral dan op woensdag. De maxima dalen lichtjes naar waarden rond 20 graden in het centrum.