Dimitri Van den Bergh klopt wereldkampioen darts en staat in halve finales

Dimitri Van den Bergh heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales in de World Matchplay darts (PDC/817.000), die plaatsvindt in het Engelse Blackpool. In zijn kwartfinale versloeg hij de nummer een van de wereld en wereldkampioen Gerwyn Price met afgetekende 16-9 cijfers.

Van den Bergh (PDC-9) en Price (PDC-1) deelden de eerste vier legs, waarin beide spelers een pak dubbels misten. In leg vijf brak de regerende kampioen voor de eerste keer door de darts van de ‘Iceman’. Van den Bergh ging op zijn elan verder en nam een 6-3 voorsprong. Price pakte de volgende twee spelletjes, maar Van den Bergh sloot de derde sessie af met één leg voorsprong. Vanaf de achttiende leg trok ‘The Dreammaker’ alle registers open. Zo won hij zes legs op een rij en dit na onder meer een 12-darter die eindigde met bullseye. Met de rug tegen de muur en een 15-8 achterstand kon de Welshman nog een leg wegkapen, maar met een 68 uitworp verzekerde Van den Bergh zich van een plaats in de halve finales.

Daarin neemt Van den Bergh het op tegen de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-13), die de Engelsman Callan Rydz ook al met afgetekende 16-8 cijfers versloeg.

‘Het is mij gelukt de nummer een van de wereld te verslaan’, verklaarde een glunderende Van den Bergh. ‘Het fantastische publiek heeft mij daarbij geholpen. Een dansje voor het publiek is goed voor het vertrouwen en dat heb ik nodig. Je speelt hier dan ook tegen de regerende wereldkampioen en de nummer een van de wereld. Maar vandaag was het mijn dag.’

Van den Bergh wierp een gemiddelde van 102.27 per drie darts tegen 98.19 voor Price. Met een check-outgemiddelde van 39.02 was hij ook beter dan de Welshman, die uitkwam op 25.71. Met tien 180 worpen en zeventien 140 worpen was de Antwerpenaar ook beter dan Price, die zes 180 en veertien 140 worpen noteerde.

Uitslagen kwartfinales:

Krzysztof Ratajski (Pol/13) - Callan Rydz (Eng/54) 16-8

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Gerwyn Price (Wal/1) 16-9