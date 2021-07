Mega Mindy hangt pakje aan de haak

Free Souffriau stopt met Mega Mindy. ‘Ik ben 41,5 jaar ondertussen, ik wil eindigen in schoonheid. Mijn hart zegt me dat ik nog lang kon doorgaan, maar mijn hoofd zegt dat een superheldin van bijna 42 er een beetje over is.’

Het afgelopen jaar had ze heel veel tijd om knopen door te hakken. ‘Maar ik heb er toch wel even mee rondgelopen. Ik heb een heel groot stuk van mijn hart in Mega Mindy gestopt, ik heb haar ook zestien jaar met liefde en plezier gespeeld. Daar kun je niet van de ene dag op de andere dag een streep onder trekken. Ik moest nadenken wat de gevolgen waren voor Studio 100. En voor mezelf: ga ik het missen of niet? Vorig jaar viel er ook van alles weg, tijdelijk, maar ik weet nu dat ik dat ga aankunnen.’

Souffriau werkte op de musicalafdeling van Studio 100 toen Gert Verhulst haar vroeg of ze auditie wilde doen voor televisie. ‘Iets nieuws dat ze samen met Ketnet maakten, een superheldin. Ik was meteen te vinden voor dat idee.’ Ketnet was meteen gewonnen voor het filmpje dat ze had opgenomen, en de rest is geschiedenis.