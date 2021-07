Ook Team Belgium krijgt corona over de vloer: Jelle Geens mist triatlon na positieve test

Ook België blijft niet gespaard van corona op de Spelen: triatleet Jelle Geens blijkt positief te hebben getest en mist zondagnacht alvast de individuele triatlon.

Het was wachten tot het zou gebeuren, en nog voor de openingsceremonie is het zover: ook België heeft af te rekenen met een coronabesmetting onder een olympische atleet. Triatleet Jelle Geens (28) heeft positief getest en moet alvast de individuele triatlon maandag schrappen. Geluk bij een ongeluk: de Limburger was nog niet naar Tokio afgereisd, hij raakte besmet terwijl zich op de Olympische Spelen voorbereidde.

‘Nee, dit is geen crisissituatie’, zegt Philippe Vander Putten, de ceo van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). ‘Die kun je niet voorzien. Met dit scenario hadden we rekening gehouden, hoe jammer het ook is. We hebben Noah Servais al op een vlucht naar Japan gezet, zodat hij eventueel aan de mixed relay (de gemengde estafette, red.) kan deelnemen.’

Symptoomvrij

Intussen is Geens wel symptoomvrij en heeft hij al één keer negatief getest. Als hij snel een tweede negatieve test kan voorleggen, kan hij mogelijk alsnog naar Tokio afreizen en samen met Marten Van Riel, Claire Michel en Valerie Barthelemy starten in de estafette die op zaterdag 31 juli plaatsvindt. De individuele triatlon, die zondagavond om 23.30 uur begint, komt sowieso te vroeg. Van Riel zal daarin nu de enige Belg zijn.

Volgens het Playbook van de Spelen is een vertrek alleen mogelijk als de reiziger in de 14 dagen voor het vertrek symptoomvrij is en in de laatste 96 uur voor het vertrek op twee verschillende dagen negatief heeft getest in een door Japan geaccrediteerd laboratorium. ‘Als het mogelijk is, zal Geens de komende dagen naar Tokio afreizen om zich bij de Belgian Hammers te voegen’, stelt het BOIC. Lukt dat niet, dan wordt Servais zijn vervanger in de gemengde estafette, een nieuwe discipline op de Spelen.

Geens was een outsider in de individuele triatlon. Midden mei eindigde hij tijdens de World Triatlon Series in het Japanse Yokogama nog tweede, en in 2019 eindigde hij ook al eerste en derde in Montreal en Hamburg. ‘Als je daar al medailles hebt behaald, moet het ook hier kunnen’, stelde hij. Hij zou in Japan voor de tweede keer deelnemen aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden eindigde hij in Rio de Janeiro als 38ste.