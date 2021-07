AA Gent wint overtuigend van Valerenga en staat met anderhalf been in volgende voorronde

Vooraf klonk Hein Vanhaezebrouck nog ietwat bezorgd. Valerenga stond volgens hem al veel verder, het seizoen is in Noorwegen dan ook al lang op gang getrapt. Maar onder impuls van een indrukwekkende Hjulsager en dankzij de doeltreffendheid van aanvoerder Odjidja en die andere nieuwkomer, Bruno, swingden de Buffalo’s naar een uitstekende 4-0-zege.

Vanhaezebrouck had een verrassing in petto. De Buffalo’s pakten uit met een viermansdefensie en aanvoerder Odijdja werd naast De Sart geposteerd, vlak voor de Gentse verdediging. Daarnaast verschenen met Operi, Hjulsager en Bruno nog vier andere nieuwkomers aan de aftrap tegen Valerenga dat zoals verwacht meteen hoge druk probeerde te ontwikkelen.

Maar bij de eerste volwaardige Gentse aanval was het wel meteen raak: Odjidja stak het middenveld over en bediende Hjulsager, die vanop rechts een heerlijke voorzet in huis had. De Deen, die overkwam van KV Oostende, schilderde de bal op het hoofd van Bruno, die goed voor zijn man kwam en de bezoekende doelman verraste met een subtiele deviatie: 1-0.

De Buffalo’s stoomden na die vroege voorsprong door op hun elan, maar misten in de zone van de waarheid het overzicht om nog voor het halfuur de klus te klaren. Maar de fans in de Ghelamco Arena kraaiden zonder meer van de pret. De korte combinaties tussen Tissoudali en Bruno, de vista van Odjidja en de acties van een offensief acterende Castro-Montes deden de Noorse bezoekers herhaaldelijk naar adem happen.

Vlak voor de pauze verdubbelde Gent dan toch zijn bonus. Hjulsager kwam – randje buitenspel – in balbezit en bediende Tissoudali, die heel beheerst afwerkte. Ref Zebec volgde in eerste instantie zijn assistent, die oordeelde dat Hjulsager zich in buitenspelpositie bevond, maar na Gents protest kwam de Kroaat op zijn beslissing terug waardoor de Buffalo’s met een 2-0-tussenstand konden rusten.

Odjidja aan het kanon

Gent etaleerde na rust dezelfde dominantie als voor de onderbreking en ging meteen op zoek naar een derde en mogelijk beslissende treffer. Opnieuw zorgde het duo Hjulsager-Bruno voor vuurwerk. De Deen strooide nog maar eens met een loepzuivere center en Bruno was ook weer bij de pinken, maar hij besloot voorlangs.

Het was uiteindelijk Odjidja die met een atoomschot de partij in een beslissende plooi legde: de Gentse aanvoerder recupereerde de bal aan de rand van de zestien en fusilleerde genadeloos een kansloze Klaesson. Het signaal ook meteen voor HVH om uitblinker Hjulsager – na rust enkele keren hard aangepakt – naar de kant te halen. De Deen had uiteindelijk niet meer dan een uur nodig om zijn visitekaartje af te geven. De gemiste elfmeter van Bruno bleek uiteindelijk niet meer dan een voetnoot in een voorts bijzonder geslaagde ouverture. Malede bekroonde zijn invalbeurt uiteindelijk met de fraaie 4-0. De Gentse kwalificatie kan en mag in Oslo niet meer in het gedrang komen.