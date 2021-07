Kim Clijsters dit weekend weer op tenniscourt

Kim Clijsters zal bijna een jaar na haar laatste officiële wedstrijd op de US Open van 2020 haar rentree maken op de tennisbaan.

De 38-jarige Clijsters staat zondagavond - om 3 uur Belgische tijd, 19 uur plaatselijke tijd - in een oefenwedstrijd tegenover de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 70) in de openingsronde van het ATP 250-hardcourttoernooi in Atlanta. ‘Ik heb niets dan goede dingen gehoord over Atlanta,’ reageerde Clijsters. ‘Het evenement is een geweldige showcase voor tennis en ik ben blij om deel uit te maken van de line-up.’

Kim Clijsters plaatste ook een foto op sociale media met als boodschap: ‘Moeilijke sessie. Tijd om te herstellen nu. Terug op het veld dit weekend in Atlanta. Ik kijk er naar uit om tegen Sloane te spelen.’

Sloane Stephens, 28, kijkt ook uit naar haar ontmoeting met Kim Clijsters: ‘Het is een eer om tegen Kim te mogen spelen.’

Sloane Stephens won in 2017 de US Open, een toernooi dat Kim Clijsters drie keer won (2005, 2009, 2010).