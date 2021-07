Ronde van Wallonië: indrukwekkende ritwinst en leiderstrui voor jonge Amerikaan Quinn Simmons

De derde etappe in de Ronde van Wallonië is gewonnen door de 20-jarige Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Hij toonde zich de sterkste in de koninginnenetappe met aankomst in Erezée. Simmons haalde het in een spurt met twee van onze landgenoot Stan Dewulf. Voor de talentvolle Amerikaan is het zijn eerste profzege, hij is ook de nieuwe leider.

Door de watersnood van vorige week moest organisator Christoph Brandt het parcours wijzigen. Starten in Plombières bleek een onmogelijke zaak waardoor werd besloten kilometer nul te verleggen naar de top van de Botrange, het hoogste punt van België. De finish in Erezée bleef wel behouden en met een extra lokale ronde kwam het peloton toch aan 177 overwegend lastige kilometers.

Een drietal koos al snel het hazenpad: Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), Tom Van Asbroeck (Israël Start-Up Nation) en Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex) fietsten een maximale voorsprong van zes minuten bij elkaar. In het peloton was het vooral Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux dat de achtervolging leidde in dienst van Quinten Hermans en Andrea Pasqualon.

Een mechanisch probleem van Tom Van Asbroeck deed de kopgroep uit elkaar spatten. Vermeersch besloot niet te wachten op Joseph die als eerste werd opgeslokt door de voorwacht van het peloton. Ook Van Asbroeck en uiteindelijk ook Florian Vermeersch werden uiteindelijk ingerekend, vooral onder impuls van Trek-Segafredo. Voor Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen - de eerste ritwinnaars - ging het duidelijk te snel.

Quinn Simmons opende de finale en kreeg enkele interessante renners mee met Quinten Hermans als enige landgenoot. De 20-jarige Simmons was duidelijk de motor van de ontsnapping maar een uitgedund peloton liet niet begaan. Een groep van acht, met daarbij ook Tim Wellens en Dries Van Gestel, slaagde erin alsnog een kloof te slagen. Liliane Calmejane en de Oostenrijker Patrick Gamper maakten nog in hun eentje de oversteek maar de kop van het peloton hield de leiders binnen afstand.

De laatste beklimming van de Côte de Beffe, met de top op acht kilometer van de finish, moest voor de definitieve afscheiding zorgen. De koplopers werden opnieuw bij de lurven gevat onder impuls van Florian Senechal (Deceuninck - Quick-Step) maar de Italiaan Covi wilde van geen wijken weten. Wat volgde was een chaotische finale met wendingen alom en een lastige aankomst in Erezée. Uiteindelijk raakten vier renners voorop: de Italianen Covi en Fabbro, de Spanjaard Lopez en de Noor Eiking. Bij het binnenrijden van Erezée kwam nog een tiental renners aansluiten, het moment voor Quinn Simmons om nog eens aan te vallen in het gezelschap van Stan Dewulf. Zij werden niet meer bijgehaald.