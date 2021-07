Tienkamper Thomas Van der Plaetsen maakt zich op om een topprestatie neer te zetten op de Olympische Spelen. Hij plaatste zich met een persoonlijk record en is nog nooit zo fit geweest. Last van zenuwen heeft hij niet, maar het gebrek aan publiek hakt er stevig in. ‘Het niveau is beter dan ooit, maar om voor een leeg stadion het beste van jezelf te geven, dat is absurd.’