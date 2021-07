Knielende sporters nu ook te zien op officiële sociale media van Tokio 2020

Het Internationaal Olympisch Comité en de organisatoren van Tokio 2020 plaatsen op hun sociale media tóch foto‘s van knielende sporters tijdens deze Olympische Spelen. Op het Twitterkanaal @Olympics verscheen donderdagochtend een foto van een knielende Britse voetbalster. De organisatoren hadden hun sociale media teams eerder verboden zulke beelden te plaatsen.

De Britse krant The Guardian berichtte woensdag dat de organisatie van de spelen dinsdagavond een instructie naar de medewerkers van hun sociale media teams hadden verstuurd waarin stond dat er geen foto’s van knielende sporters geplaatst mochten worden. In het bericht werd het Britse vrouwenvoetbalteam specifiek aangehaald, dat eerder had laten weten voor hun olympische wedstrijden op de knie te zullen gaan.

Op woensdag, de eerste wedstrijddag, was er dan ook geen enkel shot van een atleet die knielt op de officiële Tokio 2020 liveblog, Facebook- en Twitter-pagina‘s of Instagram te zien. Ondanks het feit dat spelers uit de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zweden voor hun wedstrijden knielden uit protest tegen racisme. De beelden van de knielende sporters waren wel te zien op de livebeelden die op televisie werden uitgezonden.

De instructie van het IOC was opvallend, omdat het comité onlangs de zogeheten Regel 50 heeft versoepeld, waarin het atleten eerder verboden werd om elke vorm van ‘demonstratie of politieke, religieuze of raciale propaganda te maken op olympische locaties, locaties of andere gebieden’. Vreedzaam protesteren op het speelveld is bij deze spelen toegestaan, mits het met respect voor de tegenstander gebeurt.

Donderdag was er op het officiële Twitterkanaal van Tokio 2020 toch ineens een foto van een knielende voetbalster te zien, de Britse Lucy Bronze. ‘Sporten is gisteren begonnen’, stond bij de foto te lezen. ‘Slechts enkele van de hoogtepunten: Japan begint sterk in softbal. Teams knielden voor de wedstrijd.’