Arno moet rest van het jaar rusten van dokters

Arno Hintjens gelast zijn concerten in België, Frankrijk, Zwitserland en Nederland af. Op advies van zijn artsen neemt hij tot begin 2022 rust, om te herstellen van ziekte.

Zijn recente piano-album Vivre is al twee maanden een topseller, en een van de grootste successen uit zijn loopbaan, maar privé zit het Arno Hintjens (72) niet mee. De Oostendenaar bracht in de lente van dit jaar twee maanden door in een Brussels ziekenhuis als gevolg van ernstige complicaties na zijn behandeling voor pancreaskanker, en heeft nu besloten om alvast dit jaar niet meer op te treden.

De voorbije dagen meldde de Parijse concertzaal Le Trianon aan tickethouders dat een concert op 1 december niet langer uitgesteld, maar nu echt geannuleerd wordt. Dat geldt dus voor alle activiteiten van de zanger, die zijn diagnose voor kanker in het najaar van 2019 kreeg, maar na een operatie en chemobehandeling toch de kracht vond om in 2020 nog kleinschalig op te treden en zelfs een plaat op te nemen. Hij deed ook promotie voor Charlatan, een documentaire over zijn leven.

Op advies van de dokters en zijn familie volgt nu een lange periode van volledige revalidatie. Pas begin volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.