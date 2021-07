Podcasttips | Een digitale bankoverval om u tegen te zeggen

The Lazarus heist vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van een digitale bankroof met tentakels tot in Pyongyang. Zanger Stoomboot herwerkte zijn vierde plaat tot een podcast, en daar zijn de Zomergasten weer.

Was Jeroen Struys vorige week de gelukkigste man ter wereld? Je zou het geloven als je onze filmrecensent bezig hoort over het filmfestival in Cannes. In DS Vandaag hoor je hoe iemand kan stralen zonder dat je hem ziet. Na een jaartje afwezigheid was het weerzien met de Croisette dubbel zo zoet: ‘Ik ga er niet om liegen. Dit is geweldig’, glundert Jeroen. Lees er meteen ook zijn even geweldige column op na.

Nog meer Cannes? Check dan Op de vijfde rij … in Cannes van VPRO en het Eye Filmmuseum. Elke aflevering belicht een onverwacht aspect van het filmfestival. Zo onderzoekt journalist Cesar Majorana de ‘anatomie van een flop’ en duikt hij in de kelders van het festival, ‘waar de films per kilo verkocht worden’. Ik houd wel van de guitige journalistieke stijl van Majorana, een 25-jarig talent om in het oog te houden.

1. ‘The Lazarus heist’, een digitale bankoverval om u tegen te zeggen

‘Diefstal gebeurt nu vaker met de laptop dan met de koevoet’, kopte De Standaard deze week nog. Op dezelfde dag brak het nieuws dat een Israëlisch bedrijf spionagesoftware verkoopt aan regimes die het inzetten tegen journalisten en activisten. Nog maar eens wordt duidelijk hoe kwetsbaar we zijn voor digitale oorlogsvoering.

Dat is ook Noord-Korea niet ontgaan. In The Lazarus heist duikt de BBC World Service in het onwaarschijnlijke verhaal van een digitale bankroof, waarbij 81 miljoen dollar buit gemaakt werd. Achter de roof zat een mysterieus hackerscollectief, The Lazarus Group. Volgens de opsporingsdiensten gaat het om Noord-Koreaanse staatshackers. In tien delen reist deze spannende podcast langs Hollywood, de casino’s van Macau en Pyongyang.

De Nederlandse zomerklassieker is nu ook een podcast. Foto: VPRO

2. ‘Zomergasten’, de moeder van het diepte-interview is terug

In Nederland is zondag een nieuw seizoen van Zomergasten begonnen. De jaarlijkse hoogmis van het marathoninterview siert al sinds de zomer van 1988 het scherm en verschijnt al enkele jaren als podcast. Om de start te vieren, stemden de fans van het programma welke legendarische interviews uit het archief ze opnieuw wilden horen. Kwamen uit de bus: actrice Adelheid Rosen in gespek met Peter Van Dingen (1990), presentatrice Sonja Barend in gesprek met Adriaan Van Dis (1999), fotograaf Erwin Olaf in gesprek met Jelle Brandt Corstius (2010).

Een inventieve mix tussen monoloog, interview en concert. Foto: Wide Vercnocke

3. Is het een podcast, een hoorspel of een concert?

Niels ‘Stoomboot’ Boutsen bracht vorig jaar zijn vierde album uit. De Leuvense kleinkunstenaar stelde die voor met een muzikale monoloog, maar door corona moest hij zijn tour langs de cultuurcentra vroegtijdig afbreken. Stoomboot herwerkte zijn voorstelling daarom tot een luisterverhaal in drie delen. Omdat we naar de zee stromen belicht evenveel generaties: zijn grootouders, zijn vrouw en de leerlingen waaraan hij les gaf.

Die personages komen allemaal zelf aan het woord. Toch is dit vooral de podcast van Stoomboot: Niels leidt de dans met zijn karakteristieke vertelstijl. Je moet er even aan wennen, maar hij begeestert met zijn beeldrijk taalgebruik. Zo zegt hij over zijn grootmoeder: ‘Mondjesmaat rollen de verhalen over haar anders zo zwijgzame lippen’ en ‘we drinken niet te drinken koffie zoals alleen grootmoeders die kunnen zetten.’

De verhalen vormen bovendien een dankbare context bij de liedjes die hij hier akoestisch brengt. Op die manier springt Omdat we naar de zee stromen lekker los om met het podcastformat, ergens tussen hoorspel, interview en concert.

P.S. Ik ben bescheiden genoeg om mijn eigen podcast niet te verheffen tot een van de tips hierboven, maar ook niet zo bescheiden dat ik erover zal zwijgen. In twee nieuwe afleveringen van Scheef Bekeken duiken Tim Devriese en ik in de geschiedenis van de lgbti-gemeenschap. In deel 1 spreken we met onderzoeker Hari Prasad Adhikari Sacré over niet-westerse queer identiteiten, voornamelijk in Zuid-Azië. Het tweede deel verscheen gisteren, op de nationale feestdag. Geen toeval, want samen met historicus Jonas Roelens belichten we onze vaderlandse lgbti-geschiedenis, met onder meer seks, brand en moord in Middeleeuws Brugge.

P.P.S. Volgende week ben ik met vakantie. Mijn collega Sofie Steenhaut is nu al volop podcasts aan het luisteren en presenteert jullie twee weken lang haar vondsten.

Veel luisterplezier!

