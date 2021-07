Brussel rood, Nederland donkerrood op Europese kaart

Brussel kleurt weer rood op de Europese kaart, de rest van België blijft oranje. In Nederland en Spanje wordt de situatie slechter, en veranderen grote delen in donkerrood. Vakantieland Frankrijk kleurt grotendeels oranje.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kleurt opnieuw rood op de Europese coronakaart van het Europese centrum voor Ziektebestrijding ECDC. De verandering komt er door het stijgend aantal besmettingen, vooral in en rond Brussel. Vlaanderen en Wallonië behouden de oranje kleur.

Brussel heeft volgens de meest recente cijfers van Sciensano momenteel een incidentie van 213 besmettingen per 100.000 inwoners, 2,5 procent van het aantal testen heeft een positief resultaat.

Naast het Brussels Gewest hebben ook Corsica, Ierland, de Griekse regio Thessalië en de Ionische en Egëische eilanden de rode kleur gekregen. De Italiaanse regio’s Lazio, Sardinië en Sicilië, net een groot deel van Frankrijk, kleuren oranje.

In Spanje en Nederland kleuren meer regio’s donkerrood. In Nederland gaat het om de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overrijssel. Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland blijven op rood staan. In Spanje kleuren de regio’s Valencia, Mallorca en Ibiza donkerrood.

Een kleurwijziging kan concrete gevolgen hebben voor wie reist in Europa, maar dat is afhankelijk van de regels die het land zelf hanteert. De kleuren kunnen de verplichting van quarantaine of het voorleggen van negatieve tests bepalen. Wie bijvoorbeeld uit een (donker)rode zone binnen de Europese Unie terugkeert naar België en geen negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud kan voorleggen, zal zich in België moeten laten testen en in quarantaine gaan.

De kleurcodes die donderdag worden aangekondigd, zijn pas geldig vanaf maandag. Als een regio kleurcode rood krijgt, dan gelden de kleurcode en bijhorende maatregelen pas vanaf woensdag.