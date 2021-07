Youtube verwijdert video’s Bolsonaro wegens misinformatie over corona

Youtube zei woensdag dat het video’s van het kanaal van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro had verwijderd omdat die misinformatie over het coronavirus verspreidden. Het is niet de eerste keer dat een techgigant corona-uitspraken van Bolsonaro verwijdert.

Volgens Braziliaanse media werden er vijftien video’s verwijderd. Youtube zei in een persbericht dat het besluit werd genomen ‘na een zorgvuldige evaluatie’ en zonder rekening te houden met Bolsonaro’s baan of politieke ideologie.

‘Onze regels staan geen inhoud toe waarin staat dat hydroxychloroquine of ivermectine effectief zijn bij het behandelen of voorkomen van covid-19, waarin staat dat er een remedie is tegen de ziekte, of dat maskers niet werken,’ staat in een verklaring van Youtube.

Op Bolsonaro’s Youtubekanaal worden wekelijks zijn nationale toespraken gepubliceerd en verschijnen gesprekken met ministers over verschillende onderwerpen.

Het kabinet van de president heeft nog niet gereageerd.

Vorig jaar verwijderden zowel Twitter als Facebook video’s van Bolsonaro wegens het schenden van hun gebruiksvoorwaarden. In die video’s deed hij uitspraken die indruisten tegen de aanbevelingen van volksgezondheidsdeskundigen.

Onderzoek naar corona-aanpak

De extreemrechtse voormalige legerkapitein kreeg eerder al internationale kritiek voor de manier waarop hij de corona-uitbraak in zijn land aanpakt.

Brazilië is met 546.000 doden zwaargetroffen door de coronapandemie. Ook Bolsonaro zelf geraakte besmet met het virus. In april lanceerde het Braziliaanse congres een officieel onderzoek naar de aanpak van de regering-Bolsonaro op de pandemie.