Ticketverkoop Pukkelpop offline gehaald en opbouw stilgelegd

De opbouw van Pukkelpop is stilgelegd. Donderdag werden de werken aan het festivalterrein in Kiewit twee dagen opgeschort. Waarom, daar heeft men voorlopig het raden naar. De organisatie van het festival kondigde al aan later vandaag meer uitleg te verschaffen. Opvallend: intussen is ook de ticketverkoop offline gehaald.

Van afschaffen is momenteel nergens nog sprake, al wordt er diep nagedacht over haalbare manieren om bezoekers te kunnen controleren op corona. ‘Er zijn 101 redenen voor het stilleggen van de werken. En ja, de coronamaatregelen zijn daar een onderdeel van’, aldus Patrick Breugelmans van de organisatie aan Het Belang van Limburg. ‘Sowieso zitten we voor op schema.’

Op basis van een interne rondvraag riep huisartsenvereniging Domus Medica maandag nog op om de massa-evenementen, zoals Pukkelpop of de Grand Prix van Francorchamps, in augustus niet meer te laten doorgaan. ‘De harde realiteit is dat de cijfers niet de goede richting uitgaan, hoe graag we het ook anders zouden zien. En we weten uit het verleden dat het dan plots snel kan gaan’, zei voorzitter Roel Van Giel.