Astrid Hoem was zestien toen neonazi Anders Breivik een aanslag pleegde op het jeugdkamp in het Noorse Utøya. Vandaag vertelt ze aan jongeren hoe ze moest lopen voor haar leven en heeft ze het over racisme en extreemrechts gedachtegoed. ‘Ik zou geshockeerd geweest zijn als ik had geweten dan tien jaar na de aanslag het extreemrechtse gedachtegoed sterker was dan toen.’