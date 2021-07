België stuurt 150.000 doses AstraZeneca naar Tunesië

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië in de strijd tegen covid-19. Het land diende een verzoek in via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM). Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken donderdag.

Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins. De vaccinatiegraad is nog zeer laag in het land en de autoriteiten zijn bezig om de vaccinatiecampagne te versnellen.

België zal 150.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin sturen naar Tunesië, net als intensive care geneesmiddelen uit de voorraad van de FOD Volksgezondheid. Ook medisch materiaal voor intensieve verzorging en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en maskers, zullen worden verstuurd. De noodhulp zal vertrekken vanuit België op 22 juli.

‘Internationale solidariteit is in de huidige pandemiecontext van groot belang, aangezien niemand van ons veilig is zolang we dat niet allemaal zijn. België beschouwt deze bijdrage dan ook als een aanmoediging tot vaccinatie op grond van de eigen ervaring en de positieve effecten van vaccinatie op de gezondheidssituatie’, aldus de FOD.

AstraZeneca werd in ons land sowieso enkel nog gebruikt voor mensen ouder dan 41 jaar na enkele zeldzame gevallen van ernstige bijwerkingen, maar er worden nu ook geen eerste prikken van het vaccin meer gezet. België bestelde er wel ruim zeven miljoen dosissen van. De overschotten worden onder meer weggeschonken aan Covax, het programma dat voorziet in vaccins voor landen die ze zelf niet kunnen betalen.