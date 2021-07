Sammy Mahdi opgelucht over einde hongerstaking, maar ‘regels blijven regels’

De hongerstaking in Brussel is gestopt in de Begijnhofkerk en ULB. Er werd geïnsinueerd dat zij beloftes hadden gekregen in verband met hun regularisatie, maar dat ontkende staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) donderdagochtend stellig op Radio 1. ‘Regels blijven regels.’

Na zestig dagen kwam er woensdagavond een einde aan de hongerstaking van de sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk en de ULB. Het is donderdagochtend nog niet duidelijk of ook de actie in de VUB is stopgezet.

Het einde van de staking leek onverwacht te komen. De aanstelling van een bemiddelaar werd maandag door de hongerstakers nog negatief ontvangen. Al snel werd er geïnsinueerd dat ze beloftes hadden gekregen in verband met hun regularisatiedossier. Zo zei topman van Dokters van de Wereld dat ‘er hen zekerheden zijn geboden om de individuele dossiers in goede voorwaarden’ te bekijken. ‘Geen collectieve regularisatie, en het heeft een tijdje geduurd voor de hongerstakers dat begrepen en aanvaardden. Misschien zijn ze tot de conclusie gekomen om te stoppen zonder supervaste beloften, maar wel met een belofte van soepelheid en menselijkheid bij de behandeling van hun dossiers.’

Voormalig Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vroeg om duidelijkheid over eventueel gemaakte beloftes.

Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) benadrukte donderdagochtend op Radio 1 dat ‘alle dossiers nu individueel behandeld zullen worden zoals dat in het verleden het geval was’. ‘Het is absoluut niet gelogen dat er met menselijkheid naar de dossiers gekeken zal worden, omdat dat altijd al zo was.’ Dat maakte hij ook duidelijk in de gesprekken die hij de afgelopen dagen heeft gehad met de actievoerders en de organisaties die hen steunden, stelt hij.

‘We hebben duidelijk gemaakt dat het beleid goed is, maar dat er wel een aantal zaken zijn die moeten veranderen. Mensen wachten bijvoorbeeld veel te lang op een antwoord. Wanneer je twee jaar lang moet wachten op een regularisatieaanvraag, dan klopt dat niet.’

Neutrale zone

Mahdi gaf verder mee dat er geen nieuwe instructies zijn of zullen komen die er voor zullen zorgen dat het tot een regularisatie komt van al de betrokken sans-papiers. ‘Daar kan ik heel formeel in zijn: dat is niet het geval. Er zijn geen nieuwe instructies en er komt ook geen tijdelijke oplossing voor bepaalde mensen omdat tijdelijkheid niet helpt. Je helpt de zaken daarmee niet vooruit.’

Als iemand te verzwakt is en dat wordt vastgesteld door dokters van de Dienst Vreemdelingenzaken, dan heeft die persoon wel de tijdelijke optie om vanwege medische redenen in België te blijven. Daarna moeten ze opnieuw individueel regularisatie aanvragen. ‘Maar aan de huidige regels gaan we dus niets veranderen. We kunnen het beleid niet veranderen op basis van een hongerstaking.’

‘De enige belofte die gemaakt is, is om heel snel werk te maken van een antwoord aan die mensen te geven. En dat ze hun dossier kunnen bespreken in de neutrale zone.’ Die zone werd onlangs opgesteld. ‘Maar de regels zijn wel de regels’, zei Mahdi.

De sans-papiers die nog in hongerstaking zouden zijn aan de VUB, riep hij op om naar die neutrale zone te gaan. ‘Ik weet niet wie die mensen zijn. Ze moeten naar de neutrale zone gaan om hun dossier behandeld te zien. Dan weten we wie die mensen zijn en dan moeten ze behandeld worden zoals alle andere mensen.’

‘Niet kwaad op andere partijen’

USPR, de organisatie die de sans-papiers begeleidt, liet al weten dat de hongerstaking kan worden hernomen als bepaalde ‘engagementen’ niet nagekomen worden. Mahdi hoopt dat het niet zover komt en stelt ook dat hij ‘niet triomfalistisch’ is dat de staking voor bij is. ‘Alsof ik gewonnen heb. Dat is niet de staatssecretaris die ik wil zijn. Ik kan alleen maar hopen dat dit niet meer gebeurt. Ik ben duidelijk geweest vanaf de eerste dag over wat ik ging doen en over wat ik niet ging doen.’

De hongerstaking bracht de regering in moeilijkheden. Eerder deze week dreigden Ecolo en PS nog met uit de regering te stappen indien een van de hongerstakende sans-papiers zou sterven. PS-voorzitter Paul Magnette wou evenwel niet van een regeringscrisis spreken.

Mahdi wou donderdag niet gezegd hebben dat hij kwaad is op bepaalde (regeer)partijen. ‘Daar ga ik mijn tijd niet in steken’.