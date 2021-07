Weerbericht | Nog twee dagen zomers weer en dan slaat het om

Het is donderdag vrij mooi met in de loop van de dag stapelwolken. De maxima schommelen tussen 20 en 26 graden. Ook vrijdag krijgen we vrij warm zomerweer met vrij veel zon en maxima rond 25 graden. In het weekend en begin volgende week wisselvallig met soms felle buien en lokaal onweer. Dat meldt het KMI.

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs is het donderdag eerst overwegend zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland opnieuw stapelwolken. Over het oosten van het land is een zeer lokale bui niet uitgesloten. Op het einde van de dag klaart het opnieuw grotendeels uit. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en in de Ardennen en tot 26 graden elders.

Vrijdag is het zonnig en droog met later op de dag wat stapelwolken en wat hoge sluierwolken. De maxima schommelen tussen 22 en 26 graden.

Zaterdag begint de dag in het centrum en het noordoosten van het land nog droog maar al snel neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens met perioden van regen en buien, mogelijk al met onweer. In de namiddag wordt het onstabiel met lokaal stevige regen- en onweersbuien, vooral dan in het centrum en het oosten van het land. De maxima liggen tussen 21 graden in de Hoge Ardennen tot 25 à 26 graden in het centrum van het land.

Zondag wordt het onstabiel en wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien, hier en daar met onweer. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig en begint de dag in het binnenland telkens overwegend droog met opklaringen. In de loop van de dag bollen de stapelwolken dan op met uiteindelijk dan enkele pittige buien die plaatselijk kunnen gepaard gaan met onweer. Aan zee zijn er van ‘s ochtends al buien mogelijk maar zou het in de namiddag grotendeels droog worden met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.