Alain Remue: ‘Kans op overlevenden is weg’

Sommige lichamen van vermiste personen zullen wellicht nooit meer gevonden worden. Dat vreest Alain Remue, hoofd van de Cel ­Vermiste Personen.

Met vijf mobiele teams en vijf speurhonden werd ook tijdens de nationale feestdag verder gezocht naar een spoor van vermisten. Een zesde speurhond viel af, want die was de dag voordien tijdens een interventie gewond geraakt.

Gisteravond stond de ­teller officieel nog op 18 vermisten. In Wanze, in het Luikse, werd één vrouw dood terug­gevonden. ‘In haar geval wisten we ongeveer waar zoeken’, zegt Remue. Het brengt de officiële dodenlijst op 32, allen intussen ook geïdentificeerd, aldus het Crisiscentrum.

‘Het dodental zal de komende dagen nog oplopen’, vertelt Remue aan de ­boorden van de Vesder in Chaudfontaine, waar hij gisteren de acties mee ­coördineerde. De ervaren speurder is niet bepaald optimistisch over de kans om vermisten nog levend terug te vinden. ‘We ­moeten hoopvol maar vooral ook realistisch ­blijven: die kans is een week na de start van de ramp weg.’

Remue vreest dat sommige lichamen misschien zelfs nooit gevonden zullen worden. ‘We hebben ooit een lichaam 100 kilometer verder teruggevonden en ooit zelfs een lichaam 25 kilometer stroom­opwaarts. Begin in dit geval maar te zoeken. Deze ramp heeft zo’n ongeziene dimensie dat zo’n lichaam intussen bijna overal kan drijven of vasthangen. We zullen echter blijven zoeken tot we de lijst met vermisten zo dicht mogelijk bij nul weten te krijgen. Dat is nu onze voornaamste zorg.’