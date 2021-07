Harvey Weinstein bepleit onschuld in nieuw misbruikproces

Harvey Weinstein heeft aan het begin van een nieuw proces rond elf aanklachten van verkrachting en seksueel misbruik zijn onschuld bepleit. Dat gebeurde woensdag tijdens een hoorzitting in Los Angeles, waar de voormalige Hollywood-filmproducent in een rolstoel verscheen.

De 69-jarige Weinstein werd dinsdag uitgeleverd aan de Amerikaanse staat Californië voor een nieuw proces. Voor vergelijkbare vergrijpen werd hij eerder veroordeeld tot 23 jaar cel in de staat New York. Als Weinstein opnieuw wordt veroordeeld, zal hij de rest van zijn leven in de gevangenis zitten. Door zijn slechte gezondheid had hij de uitlevering aangevochten.

Weinstein liet zijn advocaten voor hem spreken, maar bedankte de rechter nadat die hem veel succes had gewenst. De advocaten van Weinstein hadden een motie ingediend om drie aanklachten te seponeren omdat deze al verjaard zouden zijn.

De filmproducent, die eerder al alles ontkende, wordt in Californië beschuldigd van het verkrachten en aanranden van vijf vrouwen. De incidenten vonden plaats tussen 2004 en 2013. De zaak wordt voortgezet op 29 juli.