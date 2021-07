Nu de acute noodfase voorbij is, kunnen hulpverleners focussen op de noden op de langere termijn. In Verviers en Pepinster zouden ongeveer 12.000 mensen niet terug naar huis kunnen. Sommigen kunnen bij familie terecht, anderen moeten rekenen op lokale besturen.

‘Het puin is stilaan geruimd, we krijgen een steeds duidelijker beeld van wat nodig is op de langere termijn,’ zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. ‘De gouverneurs bekijken nu hoeveel mensen ...