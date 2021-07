Kroonprinses Elisabeth heeft als leerling-officier van de Koninklijke Militaire School deel uitgemaakt van de parade. Op het Paleizenplein in Brussel marcheerde ze mee in het nationaal defilé naar aanleiding van de nationale feestdag.

Koning Filip en koningin Mathilde keken duidelijk fier en geëmotioneerd toe toen hun oudste dochter passeerde in de parade. Elisabeth heeft onlangs haar militaire opleiding van een jaar afgerond met een tactisch kamp in Aarlen.

Delphine Boël en haar echtgenoot Jim O’Hare zitten dit jaar voor het eerst op de eretribune naast prins Laurent (zonder echtgenote Claire), prinses Astrid en prins Lorenz. Naast de officiële genodigden is er erg weinig volk naar Brussel afgezakt voor de beperkte feestelijkheden op 21 juli. Vanwege het noodweer en de dag van nationale rouw dinsdag werd beslist dat soberheid het sleutelwoord moest zijn van deze editie. De nationale feestdag staat dit jaar ook in teken van iedereen die zich de afgelopen maanden heeft ingezet voor het inperken van de coronapandemie. Vorig jaar was er vanwege de crisis geen defilé.

Het aantal troepen in het militaire luik van de parade is dit jaar drastisch verminderd, aangezien heel wat militairen aan het werk zijn in de gebieden die getroffen zijn door de overstromingen. Zo waren er geen helikopters te zien in het luchtdefilé. Ook de dynamische demonstratie van Defensie werd geannuleerd om een maximale beschikbaarheid van de eenheden te blijven garanderen, meldde Binnenlandse Zaken.

Er werd dit jaar ook bijzondere aandacht besteed aan de oorlog in Korea, die 70 jaar geleden begon en waar ook de Belgen aanwezig waren. Korea-veteranen en Koreaanse militairen namen deel aan het defilé.