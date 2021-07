Extreemrechtse politicus schiet Marokkaanse man dood in Italië

In Italië heeft een politicus van de extreemrechtse partij Lega Nord, Massimo Adriatici, een Marokkaanse man doodgeschoten tijdens een aanvaring in het openbaar. Dat berichtte onder meer het Italiaanse persbureau Ansa woensdag.

Het incident gebeurde in de Noord-Italiaanse stad Voghera. Het 39-jarige Marokkaanse slachtoffer werd geraakt in de borst. Volgens lokale media viel hij een vrouw lastig buiten aan een bar, toen Adriatici - onder meer voormalig commandant bij de politie en gemeenteraadslid in Voghera - tussenbeide kwam. Uiteindelijk belde de lokale politicus - die een pistool bij zich had - de politie, waarna de Marokkaanse man hem naar verluidt was beginnen te duwen. Volgens Adriatici ging zijn wapen af toen hij op de grond viel.

Adriatici is onder huisarrest geplaatst. Er is een onderzoek geopend tegen hem wegens ‘buitensporige verdediging’, schrijft Ansa op basis van bronnen dicht bij het onderzoek.

Volgens Matteo Salvini van Lega Nord - de voormalige minister van Binnenlandse Zaken - is Adriatici ‘het slachtoffer van een agressie’ en handelde hij uit ‘zelfverdediging’, zo zei hij op Facebook. ‘Hij reageerde per ongeluk met een schot dat spijtig genoeg een vreemdeling heeft gedood.’

Alan Ferrari, senator van de sociaaldemocratische Partito Democratico en een politicus uit de regio, riep Salvini meteen op om de feiten te veroordelen. ‘In een beschaafd en democratisch land schiet een gemeenteraadslid niet op een persoon’, zei hij.