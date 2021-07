De sans-papiers in Brussel beëindigen hun hongerstaking. Dat werd bevestigd aan De Standaard. Vanaf morgen zou iedereen naar de neutrale zone gaan. ‘Er is een oplossing in de maak’, zeggen de woordvoerders.

De mensen zonder papieren die al wekenlang een honger- en dorststaking houden in de Brussemse Begijnhofkerk houden op met hun actie. Vanaf morgen zouden ze zich naar de neutrale zone begeven die is ingericht op enkele honderden meters van de Begijnhofkerk. Voorlopig gaat het wel enkel om de groep actievoerders in de Begijnhofkerk, het is nog niet duidelijk of ook de actievoerders in de VUB en de ULB hun honger- en dorststaking beëindigen.

Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken. Sinds het begin van de actie worden regelmatig hongerstakers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

• PS en Ecolo duwen lot regering in handen hongerstakers

Maandag stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), aan als ‘speciaal gezant’. Van den Bulck moest dienen als een soort brugfiguur die de taak krijgt de hongerstakers toe te leiden naar de bestaande procedures. Eerder had de staatssecretaris ook al een neutrale zone ingericht vlakbij de Begijnhofkerk, waar de hongerstakers informatie konden krijgen over hun individueel dossier.

Onderhandelingen

In een persbericht zegt Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR), die de migranten vertegenwoordigt, dat het onderhandelingen ‘op het hoogste niveau’ heeft kunnen verkrijgen en dat ze voorstellen van het kabinet-Mahdi vandaag heeft voorgelegd aan de hongerstakers.

Concreet hebben de hongerstakers perspectief op individuele regularisaties, op humanitaire gronden en – voor de meest fragiele personen – medische gronden. ‘De USPR neemt de uitgestoken hand van de staatssecretaris aan’, klinkt het. USPR benadrukt wel dat de hongerstaking kan hernemen wanneer de ‘engagementen’ niet nagekomen worden.

‘Opgelucht’

Mahdi (CD&V) reageert op Twitter ‘opgelucht’ te zijn. ‘Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid. Hopelijk houdt niemand hier blijvende letsels aan over.’

‘Ik ben erg aangegrepen hoe de laatste weken deze situatie escaleerde’, zegt Mahdi nog een mededeling. ‘Het is goed dat we met het middenveld de mensen hebben kunnen overtuigen dat een collectieve regularisatie geen oplossing vormt, maar de bestaande procedures correct en humaan zijn, en dat ook zullen blijven. Daarom gaan we verder met het informeren van personen in de neutrale zone over de bestaande verblijfsprocedures.’