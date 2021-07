Elise Mertens: ‘Misschien is de kans op een medaille net iets groter in het dubbelspel.’

Het dubbelduo Elise Mertens -Alison Van Uytvanck heeft elkaar gevonden. Nog nooit speelden ze een officiële dubbelmatch samen. Wimbledonwinnares Mertens: ‘Ik kan mij makkelijk aanpassen.’ Van Uytvanck: ‘Ik zie geen probleem.’

Op dit ogenblik loopt er geen betere dubbelspeelster dan Elise Mertens rond: ze is nummer één van de wereld en kersvers dubbellaureate van Wimbledon. ‘Er wordt haast automatisch een medaille verwacht omdat ik het zo goed doe in dubbel. Maar de Spelen zijn een andere setting dan een grandslamtoernooi, en ik heb nu een andere partner.’

Hoe compatibel zijn Mertens en Van Uytvanck? Ze trainden weleens samen als dubbelduo in de Fed Cup maar nooit speelden ze een officieel toernooi samen – met Kirsten Flipkens heeft Mertens wel al gespeeld, maar die ligt in de lappenmand.

Dat klinkt niet echt hoopgevend. Maar Mertens is net een speelster die bewees dat ze zich als volleerde kameleon aanpast aan haar compagnons de route. Zo blonk ze uit met Demi Schuurs, won ze grandslamtoernooien met Aryna Sabalenka, zo pakte ze Wimbledon met Su-Wei Hsieh. Mertens: ‘Aryna speelde met heel veel kracht, Su-Wei met veel touch, en het lukte met alletwee. Ik kan mij makkelijk aanpassen – ik vormde op weg naar nummer één van de wereld combinaties met drie speelsters. Ik bepaal wel, in samenspraak uiteraard, de tactiek.’ Van Uytvanck: ‘Ik ken Elise redelijk goed, zij kent mij redelijk goed. We weten wat we aan elkaar hebben, kennen elkaars sterktes en zwaktes. Ik zie niet echt een probleem.’

Was het dan geen logische optie om tijdens het seizoen al een paar keer samen enkele toernooien af te schuimen? Gisteren stond hun eerste olympische dubbeltraining op het programma, tegen de Nederlandse meisjes. Mertens: ‘Dat was zo afgesproken. Want Alison wist toen nog niet of ze zich zou kunnen plaatsen voor de Spelen. Nu, zij heeft een goede opslag, en mijn netspel moet dat kunnen aanvullen.’

Van Uytvanck: ‘Elise heeft haar vaste partner tijdens het jaar, ik speel ook het liefst met Greet (Minnen, hjb). Dat is logisch, zij is mijn vriendin.’

Nooit een officiële dubbelmatch met elkaar gespeeld, voor het eerst op de Spelen, en gelijk een olympische medaille? Het zou zomaar kunnen. De meeste olympische dubbelduo’s zijn immers gelegenheidskoppels. Mertens: ‘Enkelspel krijgt voor mij op de grandslamtoernooien normaal gezien prioriteit. Maar dit zijn de Spelen. Misschien is de kans op een medaille net iets groter in het dubbelspel.’ Aan voorbereiding geen gebrek. Of ze de Brabançonne heeft geoefend? Onverwijld begint Mertens het Belgische volkslied te zingen.