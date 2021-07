De koninklijke familie heeft woensdag het traditionele Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal, naar aanleiding van de nationale feestdag. In tegenstelling tot vorig jaar was er wel publiek toegelaten met extra veiligheidsmaatregelen.

Vorig jaar was er omwille van de coronapandemie geen publiek aan de kathedraal. Twee jaar geleden was dat nog wel het geval, toen ging het om een duizendtal mensen. Het publiek dat woensdag aanwezig was, stond niet zoals gewoonlijk aan de voet van de kathedraal, maar op grotere afstand, voor het parkje aan de Keizerinlaan. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en premier Alexander De Croo (Open VLD) waren aanwezig bij de misviering.

•Prinses Delphine woont viering nationale feestdag bij

Doorheen de dag zijn de festiviteiten aangepast. ‘Soberheid als sleutelwoord’, stond te lezen in een mededeling van de FOD Binnenlandse Zaken. Zo wordt het defilé ingekort en is er geen vuurwerk. Ook prinses Claire zal niet te zien zijn. Prinses Elisabeth marcheert mee in het defilé en er zal een eerbetoon zijn aan de coronahelden.