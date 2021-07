Uitvaart Peter R. de Vries vindt donderdag plaats in Carré in Amsterdam

Het afscheid van de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries vindt woensdag en donderdag plaats in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dat heeft RTL zondag namens de familie bekendgemaakt.

Het publiek kan woensdag van 11 tot 20 uur afscheid nemen van De Vries, die afgelopen donderdag aan de gevolgen van een schietpartij overleed. Tijdens de uitvaart donderdag wordt vanaf 11 uur in besloten kring afscheid genomen door genodigden, namelijk vrienden, familie en anderen die De Vries persoonlijk kenden.

‘Het is de wens van de familie en de partner van Peter R. de Vries dat iedereen voor wie Peter iets heeft betekend, de gelegenheid krijgt een laatste groet te brengen’, schrijft RTL in een persbericht. Daarom kan iedereen die afscheid wil nemen van de misdaadverslaggever op woensdag bij het theater langskomen. Aangezien rekening wordt gehouden met grote drukte wordt iedereen verzocht het afscheid bij de baar zo kort mogelijk te houden. Zo krijgen zo veel mogelijk mensen de kans hem de laatste eer te bewijzen.

Alles wordt in het werk gesteld om dit veilig en respectvol te laten verlopen, zegt RTL. Mensen die langs willen komen, hoeven geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te laten zien, maar er wordt wel gevraagd anderhalve meter afstand in acht te nemen. Verder moeten bezoekers mogelijk rekening houden met lange wachttijden.

De familie verzoekt mensen om in plaats van bloemen mee te nemen een donatie te doen aan Stichting de Gouden Tip. Deze inzamelingsactie voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen is opgezet door De Vries.