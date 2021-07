Geen drinkbaar water, geen gas, en geen elektriciteit: ‘9.000 mensen moeten op zoek naar ander onderkomen’

De watersnood in ons land zorgt ook voor infrastructurele problemen in de getroffen zone: met waterleidingen en gas- en elektriciteitsdistributienetwerken die weggevaagd zijn, moeten inwoners het mogelijk maanden stellen zonder drinkbaar water uit de kraan, en zonder verwarming of elektriciteit. Volgens politiechef Alain Barbier uit Pepinster zijn de uitdagingen voor zo’n 9.000 gezinnen zo groot dat ze niet anders zullen kunnen dan op zoek gaan naar een ander onderkomen.

Water

In de getroffen zone zitten volgens de Waalse watermaatschappij SWDE momenteel nog 1.650 gezinnen zonder drinkbaar water. Al verbetert de situatie wel: maandag ging het nog om 3.400 gezinnen. In Rivière (een deelgemeente van Profondeville) is er weer drinkwater, net als in Lustin. En ook in Floriffoux, deelgemeente van Floreffe in de provincie Namen, drupt er weer drinkbaar water uit de kraan.

Maar er zijn ook gemeenten waar er nog steeds geen drinkbaar water geleverd wordt, vooral in de provincie Namen (met name Houyet, Dave, en Ham-sur-Sambre). In twee gemeenten is er niet continu water: in Bois de Villers (Profondeville) en Dison. Een lek – dat gerepareerd wordt – verstoort daar de watertoevoer aan vijftig gezinnen. Maar met name in het bijzonder zwaar getroffen Pepinster houden de problemen aan: daar zitten 150 gezinnen volledig zonder water, voor hen is er weinig vooruitzicht op een snelle oplossing.

Gas en elektriciteit

Ongeveer 10.000 huishoudens ondervinden dan weer problemen met gas en elektriciteit, door schade aan het distributienetwerk. ‘Het is de eerste keer dat de twee netwerken tegelijkertijd op deze manier getroffen zijn. Het is een catastrofe, we hebben zoiets nog nooit meegemaakt’, zegt directeur-generaal Gil Simon van RESA, de belangrijkste beheerder van de distributienetten in de provincie Luik.

‘Op het hoogtepunt van de crisis telden we bijna 400 getroffen elektriciteitscabines voor 26.500 huishoudens. Wat gas betreft, werd in het eerste verslag gewag gemaakt van 3.600 huishoudens, die waren getroffen voordat de veiligheidsmaatregelen werden genomen, wat het totale aantal woningen op 6.500 woningen bracht. Dit zijn apocalyptische toestanden’, aldus Simon.

Nieuw onderkomen

Als gevolg van dergelijke problemen moeten zo’n 9.000 mensen uit Pepinster en Verviers op zoek naar een nieuw onderkomen. In die bijzonder zwaar getroffen gemeentes is er volgens Alain Barbier, korpschef van de politiezone Vesder (Verviers/Dison/Pepinster), geen gas en elektriciteit en amper water. ‘Laat me mijn eigen ouders – van 89 en 85 jaar oud – als voorbeeld nemen: zij wonen in Pepinster, en ze beginnen te beseffen dat ze niet in hun eigen woning zullen kunnen blijven wonen. Want ook zij zullen in de komende vijf maanden geen gas kunnen gebruiken. Dat betekent dat ze niet kunnen koken, of zich een beetje verwarmen.’

Volgens Barbier zullen duizenden andere mensen met dezelfde uitdaging geconfronteerd worden, en dus op zoek moeten naar een nieuw onderkomen.