Dimitri Van den Bergh bij laatste acht in World Matchplay darts

Dimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de World Matchplay darts (817.000 euro). In het Engelse Blackpool gaf hij in de tweede ronde de Engelsman Dave Chisnall met 11-8 het nakijken en dit met een recordaantal van veertien 180 maximumworpen.

Van de Bergh (PDC-9) begon sterk aan zijn achtste finale. Met een 11-darter brak hij meteen door de darts van Chisnall (PDC-8). Laatstgenoemde, die in de vorige vier onderlinge confrontaties drie keer de beste was, stelde gelijk nadat de regerende kampioen aan aantal dubbels miste. In leg vier wierp de 26-jarige Antwerpenaar twee 180 maximum worpen, doch andermaal liet hij het afweten bij het uitwerpen en prikte Chisnall een 130 uitworp weg waarmee hij de bordjes gelijk hing.

In leg vijf lukte hij opnieuw twee keer 180, doch nu pakte hij de leg met een 82 uitworp. De tweevoudige jeugdwereldkampioen was de betere speler doch in leg zes miste hij andermaal vijf darts voor legwinst. In de negende leg prikte onze landgenoot een 121 uitworp weg met bullseye waarna hij ook leg tien won voor een 6-4 voorsprong.

In de volgende drie legs wierp ‘The Dreammaker’ drie 180 maximum worpen, doch het was Chisnall die de legs won en voor de eerste keer op voorsprong kwam. Van den Bergh sloeg echter meteen terug. Zo won hij de vier volgende spelletjes waarmee hij op een leg van de overwinning kwam.

Chisnall won nog een leg nadat Van den Bergh bullseye miste voor een 167 uitworp. In de volgende leg lukte hij een 11-darter voor de overwinning. Zijn gemiddelde van 103.68 drie darts is het tot nu toe.

‘Yes, yes,’ riep Dancing Dimi na de wedstrijd. ‘Na deze wedstrijd heb ik het gevoel dat ik er terug sta. Ik voelde mij erg sterk, doch ik geraakte niet over de lijn. Ik ben vooral tevreden dat ik voorbij de eerste twee ronden ben geraakt. Ik heb nu een extra dag vrij en ga aan enkele minpunten werken.’

In de volgende ronde neemt Van den Bergh het op tegen de Welshman Gerwyn Price, de regerende wereldkampioen en tevens nummer één van de wereld. ‘The Iceman’ was in een Welsh duel met 11-3 een maatje te sterk voor zijn landgenoot Jonny Clayton (PDC-16), de regerende Premier League kampioen. De Engelsman Callan Rydz (PDC-54) zette zijn landgenoot Rob Cross (PDC-5), de World Matchplay kampioen van 2019, met 11-8 opzij en neemt het voor een plaats in de halve finale op tegen de Pool Krzysztof Ratajksi (PDC-13) die de Engelsman Luke Humphries (PDC-30) met 11-5 huiswaarts stuurde.