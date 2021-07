Nationale feestdag wordt zonnig en warm

Het wordt woensdag zonnig en vrij warm met enkele stapelwolken in de namiddag en maxima van 21 tot 26 graden. Donderdag en vrijdag blijft het vrij warm zomerweer met maxima rond of boven 25 graden. In het weekend en begin volgende week wordt het weer wisselvallig met soms felle buien en lokaal onweer. Geleidelijk zal het minder warm worden. Dat meldt het KMI.

De nationale feestdag wordt zonnig met in de namiddag enkele stapelwolken die woensdagavond verdwijnen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten in het uiterste westen van het land. De maxima schommelen tussen 21 en 23 graden in de Ardennen en tussen 24 en 26 graden elders in het land.

Donderdag is het eerst overwegend zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en is een lokale bui niet uitgesloten maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Op het einde van de dag klaart het opnieuw grotendeels uit. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden.

Vrijdag is het zonnig en droog met soms enkele wolkenvelden. We halen maxima van 21 tot 26 graden. Zaterdag komen we onder invloed van een depressie boven Bretagne die vochtige en onstabiele lucht opstuwt naar ons land. Het wordt onstabiel en wisselend tot zwaarbewolkt met regen­ en onweersbuien die plaatselijk intens kunnen zijn.

Zondag komt de Franse depressie boven de Noordzee te liggen en blijft het onstabiel met regelmatig enkele buien, lokaal intens en met onweer. Maxima van 19 tot 23 graden.