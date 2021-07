Recordaantal migranten maakt oversteek naar Verenigd Koninkrijk. Britse regering wil celstraffen voor illegale migranten

Minstens 430 migranten hebben maandag het Kanaal overgestoken richting het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld.

Met die 430 wordt een nieuw dagrecord gevestigd, net op een moment dat het parlement een wetsvoorstel onderzoekt over een verstrenging van het Britse asielsysteem.

Het vorige record dateerde volgens persagentschap PA van september 2020, toen 416 migranten het VK bereikten via het Kanaal. De Franse en Britse ministers van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en Priti Patel hadden dinsdagavond een onderhoud over de problematiek. Ze ondertekenden een akkoord om de samenwerking tussen beide landen in de strijd tegen illegale immigratie te versterken, klinkt het in een persbericht van het kabinet van Patel.

Zo zal Frankrijk met de steun van het VK extra middelen inzetten voor de strijd tegen illegale migratie, met extra patrouilles op de noordkust tussen Boulogne en Duinkerken en richting het noordwesten rond Dieppe. Ook komt er extra surveillance technologie aan Franse kant om pogingen om over te steken, te voorkomen, inclusief monitoring via de lucht. Tot slot zullen er investeringen gedaan worden in de infrastructuur om de veiligheid te vergroten.

Celstraffen tot vier jaar voor migranten

Vorig jaar verdubbelde Frankrijk met de steun van Londen al het aantal agenten op de stranden. Het land investeerde ook in technologie en verbeterde de uitwisseling van gegevens. Daardoor konden er dit jaar al dubbel zoveel oversteken vermeden worden als vorig jaar. “Naarmate de Fransen meer overtochten konden stoppen, veranderden de criminele bendes hun tactiek. Ze trokken verder weg aan de Franse kust en dwongen de migranten om nog langere, gevaarlijkere routes te volgen”, aldus het persbericht nog. Volgens de BBC hebben sinds het begin van het jaar toch nog bijna 8.000 mensen op 345 boten de Britse kust bereikt.

Het Britse parlement bekijkt momenteel een wetsvoorstel van Patel over de hervorming van het asielsysteem. Bedoeling is om illegale immigratie te ontmoedigen, onder meer door asielzoekers die legaal of illegaal het land zijn binnengekomen op een andere manier te behandelen. Ook worden de celstraffen die migranten riskeren als ze het land opnieuw illegaal willen binnenkomen verhoogd van zes maanden naar vier jaar. Mensensmokkelaars riskeren een levenslange celstraf, tegenover veertien jaar vandaag.