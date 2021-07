Ook in China slaat noodweer toe: metropassagiers ingesloten door hevige regen

De provincie Henan in China wordt geteisterd door zware regenval. Een dozijn steden in de provincie zijn overstroomd, dat meldt het internationaal persagentschap Reuters.

Momenteel zouden er nog geen slachtoffers zijn gevallen, maar het leven van zo’n 94 miljoen mensen in de provincie Henan in centraal China, is sinds dit weekend even ‘op pauze’ gezet. Sinds afgelopen weekend wordt de streek geteisterd door erg zware regenval. Zo’n twaalf steden zouden ondertussen overstroomd zijn. Zo werden ook metropassagiers verrast door de snelle opkomst van het water. Op de sociale media gaan beelden rond van de ravage die het water aanrichtte.

Unesco werelderfgoed bedreigd

In Zhengzhou, de provinciehoofdstad viel dinsdag op 1 uur tijd 200 liter per vierkante meter, waardoor al het openbaar vervoer werd stopgezet. Ook snelwegen werden afgezet en vluchten werden geannuleerd. Dat zorgde voor veel vertragingen, want Henan is een transport knooppunt in de hele streek. De zwaarste regenval werd opgemeten in Lushan, waar er in totaal 498 liter per vierkante meter regen viel.

In de stad Dengfeng is om 6 uur vanmorgen een ontploffing geweest in een aluminiumfabriek. De rivier nabij de vestiging was daar buiten haar oevers getreden, waardoor water de fabriek binnenstroomde.

De Yirivier is slechts een van de rivieren die er momenteel buiten zijn oevers treedt, maar het is wel degene die de Longmen grotten dreigt te overstromen, een site erkend door Unesco als werelderfgoed voor zijn 1000 jaar oude Boeddhistische standbeelden, uitgehouwen in de kliffen.

Verwacht wordt dat de regen zal aanhouden tot donderdag.