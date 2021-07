Oesterplaag teistert watersite Olympische Spelen

De ‘Sea Forest Waterway’ in Tokio, waar alle roei-en kanowedstrijden doorgaan, wordt bedreigd door een oesterplaag. Het kostte de organisatie tot nu toe al meer dan een miljoen euro.

De voorbereidingen van de site waren ruim op tijd klaar. Daarbij werden drijvers geïnstalleerd om te voorkomen dat de golven terugkaatsen op de atleten. Die drijvers begonnen echter op onverklaarbare wijze te zinken. Uiteindelijk bleek dat enorme hoeveelheden oesters zich aan de cilindervormige drijvers hadden gehecht.

De weekdiertjes verwijderen, is al een tijdrovende karwei geweest. De drijvers liggen verspreid 5,6 kilometer en moest op het droge gesleept worden om ze gebruiksklaar te maken. In totaal is er al 14 ton aan oesters van de drijvers gehaald. Het gaat bovendien om magaki oesters, een Japanse delicatesse. Ze kunnen echter niet verkocht kunnen worden omdat ze niet aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen.

De Sea Forest Waterway is de enige internationale standaard roeibaan in het hele land. De autoriteiten zijn dus op zoek naar een langetermijnoplossing voor hun dure oesterprobleem. Het onderhoud van de baan is momenteel begroot op 1,5 miljoen dollar per jaar.