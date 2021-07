Christiane Mathonet Sluse woon al heel haar leven in Pepinster, maar het is onduidelijk of haar huis na de overstroming zal mogen blijven staan. Dat is niet haar grootste zorg. ‘Mijn moeder werd meegesleurd door de golven. Het is wachten tot ze haar vinden’, zegt ze. ‘We moeten niet enkel deze overstroming zien te regelen, maar ook nog een begrafenis. Dat is zwaar.’