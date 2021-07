Bijna één week na de zondvloed likken de inwoners van het Luikse Pepinster hun wonden. Bakker David Alexandre (36) zag zijn levenswerk ten onder gaan door het vele water. Maandag kreeg hij bezoek van een verzekeraar. In bovenstaande video geeft hij een rondleiding in zijn ondergelopen bakkerij.

Ook de 69-jarige Christiane Mathonet Sluse is zwaar getroffen door het noodweer. Haar woning is vernield, en haar moeder is nog altijd vermist.‘Mijn moeder werd meegesleurd door de golven. Het is wachten tot ze haar vinden’, zegt ze.