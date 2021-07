Dylan Groenewegen wint massasprint en pakt eerste zege na schorsing

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) kwam als eerste over de streep in Heron na afloop van de eerste etappe van de Ronde van Wallonie. De Nederlander won in een sprint na 185,7 kilometer aan de start in Genappe voor de Fransman Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). Dat maakt hem ook de eerste leider van het klassement.

Het is de eerste overwinning voor Groenewegen sinds zijn schorsing. In augustus vorig jaar bracht hij Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) nog zwaar ten val in de Ronde van Polen, waardoor hij een schorsing moest uitzitten van 9 maanden, die afliep op 7 mei.

In de openingsrit probeerden verschillende renners meermaals weg te rijden, zonder succes. Op zo’n 15 kilometer van de finish roken de Italianen Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) en Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick-Step) en de Noor Rasmus Tiller (Uno X) hun kans en trokken ze ten aanval. Ze werden evenwel op enkele kilometers van het einde bijgehaald door het peloton, dat zich op mocht maken voor een massaspurt. Daarin was Groenewegen dus de beste. De Franse renner Alexis Gougeard (AG2R-Citroën) zag zichzelf beloond worden met de strijdlust.

De Ronde van Wallonië is een vijfdaagse rittenkoers. De etappe van woensdag zou normaal gereden worden tussen Verviers en Herve, maar werd omwille van de zware overstromingen van vorige week verplaatst naar het circuit van Zolder, nadat ze zelfs in eerste instantie afgelast werd. Daar zullen de renners dertig ronden van vier kilometer afleggen, goed voor een totaal van 120 kilometer.

Vorig jaar schreef de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) de meerdaagse wielerwedstrijd nog op zijn naam.