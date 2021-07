Ikea in Wilrijk preventief ontruimd na dreigbericht

De Ikea-vestiging langs de Boomsesteenweg in Wilrijk wordt dinsdagmiddag preventief ontruimd. Volgens de Antwerpse politie is er een dreigbericht binnengelopen. Verwacht wordt dat de winkel om 17 uur kan heropenen.

De Antwerpse politie is ter plaatse om de evacuatie van het gebouw in goede banen te leiden. Daarna zal het gebouw onderzocht worden. Volgens een ooggetuige mocht iedereen die bovengronds stond, vertrekken. Mensen in de ondergrondse parking moesten nog even blijven.

‘We kregen te horen dat er een technische storing was en dat iedereen verzocht werd naar buiten te gaan’, vertelt een ooggetuige die dinsdag in de Ikea ging winkelen. ‘Iedereen die bovengrond stond, mocht vertrekken. Mensen in de ondergrondse parking moesten nog even wachten.’ Omwille van de politie-interventie is er stadinwaarts verkeershinder op de Boomsesteenweg.

‘De veiligheid van ons personeel en onze klanten is onze eerste prioriteit. Daarom werd na het dreigbericht samen met de politie beslist om de winkel preventief te ontruimen. Uiteraard hopen we zo snel mogelijk opnieuw te openen, maar daarvoor wachten we op instructies van de politie’, vertelt woordvoerder Christine Vermorgen van Ikea.

Verwacht wordt dat de winkel om 17 uur kan heropenen.

Later meer.