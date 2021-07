Controversieel Congreslid tijdelijk verbannen van Twitter

Het Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene is tijdelijk van Twitter gebannen, nadat ze misleidende informatie over het coronavirus en het vaccin had gedeeld.

Twitter liet weten dat de account van Marjorie Taylor Greene twaalf uur lang alleen kon gelezen worden, het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden kan voorlopig niet meer tweeten. Aanleiding voor de tijdelijke ban zijn tweets waarin ze beweert dat vaccins niet nodig zouden zijn en dat covid-19 niet gevaarlijk is voor mensen onder de 65 zonder obesitas.

Twitter liet de tweets initieel staan maar labelde ze als ‘misleidend. ‘We hebben maatregelen genomen tegen het account @mtgreenee wegens overtreding van de Twitter-regels, met name het beleid inzake misleidende informatie van covid-19,’ aldus een woordvoerder van Twitter.

De tweets werden nadien verwijderd door Greene, maar niet zonder te benadrukken dat volgens haar de grote techbedrijven hiermee het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, die van het recht op vrije meningsuiting inperken. ‘Deze bedrijven volgen de bevelen op van Joe Bidens regime om onze stem te beperken en de verspreiding van elke boodschap dat niet door de staat goedgekeurd is, te voorkomen.’

Nieuw beleid

Twitter heeft om dezelfde redenen al meerdere gebruikers, al dan niet tijdelijk, verbannen van hun platform. In maart introduceerde Twitter een nieuw beleid omtrent desinformatie. Na twee en drie schendingen hiervan, mogen gebruikers twaalf uur lang niets delen op het platform. Bij een vierde schending wordt dit een week. Een vijfde staat gelijk aan een permanente verbanning van Twitter.

President Joe Biden riep socialemediakanalen enkele dagen geleden nogmaals op om actie te nemen tegen de verspreiding van desinformatie. ‘Ze zijn mensen aan het vermoorden’, zei Biden over websites als Facebook en Twitter. ‘De enige pandemie zit bij de ongevaccineerde mensen’.

Niet gesteund door partij

Voor Greene is het niet de eerste aanvaring met Twitter. Het bedrijf had haar al eerder verbannen, in april. Toen bleek dat echter door een fout van het automatische moderatiesysteem en werd de ban opgeheven.

Zelfs binnen haar partij vinden ze haar opvattingen vaak te ver gaan. Zo beweert Greene dat de bloedbaden van Sandy Hook en Las Vegas in scène zijn gezet door Democraten om de vrije wapendracht te kunnen beperke. De joodse miljardair George Soros zou tijdens de Tweede Wereldoorlog joden hebben uitgeleverd aan de nazi’s, maar hij was pas negen jaar oud in 1940.

De Republikeinen vrezen dat dit gedrag op de partij afstraalt. Dat kan hen veel zetels kosten bij de tussentijdse verkiezingen eind 2022. De Republikeinse fractieleider in de senaat Mitch McConnel noemde Greene’s leugens nog een ‘kanker voor onze partij’.