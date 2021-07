Koning Filip hield zijn traditionele 21 julitoespraak, die staat in teken van de pandemie en de overstromingen in ons land. ‘Deze tragedie komt boven op de lange gezondheidscrisis.’

‘Ik vertrouw op onze kracht om op te veren.’ Dat benadrukt koning Filip dinsdag in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Daarin stond hij vooral stil bij de ramp door de overvloedige regenval, die boven op de maandenlange coronacrisis kwam. Hij sprak zijn dank uit voor de solidariteit die aan de dag is gelegd en de inspanningen die de hulpdiensten hebben geleverd. ‘Voor de heropbouw zullen alle middelen worden aangewend’, aldus de vorst.

De koning stond stil bij de menselijke tol die de ramp heeft teweeggebracht. Volgens een recente balans is sprake van 31 doden en 70 vermisten. ‘De overstromingen hebben een ravage in onze steden en dorpen aangericht. Velen hebben alles verloren. Het werk van een mensenleven, weggevaagd in enkele uren. De koningin en ik zullen nooit onze ontmoetingen vergeten met de bewoners van Pepinster, Chaudfontaine, Rochefort en van andere zwaar getroffen gemeenten.’

Tegelijkertijd prees koning Filip de ‘immense solidariteit’ die de bevolking heeft getoond. ‘Uit alle hoeken van het land wordt spontaan hulp geboden en talloze vrijwilligers zijn vol toewijding aan de slag gegaan. We zijn hen en onze Europese partners heel dankbaar’, aldus het staatshoofd. Hij prijst tegelijkertijd het werk van de autoriteiten op het terrein, ‘die non-stop gewerkt hebben met de steun van de hulpdiensten, de brandweer en het leger.’

Coronacrisis

De ramp kwam boven op de coronacrisis die intussen al achttien maanden ons leven domineert en waarin velen eveneens een hoge tol hebben betaald. Maar ook hier prijst de koning het ‘onvermoed aanpassingsvermogen’ en de ‘prachtige voorbeelden van veerkracht’ waarvan de koningin en hijzelf getuige zijn geweest. Een bijzonder dankwoord gaat uit naar het zorgpersoneel, dat zichzelf tijdens de drie coronagolven heeft ‘overstegen.’

We zijn ons ook bewust geworden van de nood aan samenwerking, tussen alle niveaus, maar ook met het bedrijfswereld en het middenveld, ging het staatshoofd voort. Hij kijkt daarbij naar de productie en distributie van de vaccins en naar de geslaagde vaccinatiecampagne, dankzij de goede afstemming met de inzet van alle vrijwilligers.

‘Ik vertrouw op onze kracht om op te veren’, besloot de koning. ‘In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid. Die is onschatbaar, die moeten we koesteren. Dat zal ons toelaten om de uitdagingen van onze maatschappij en van onze planeet aan te gaan.’