Demir: ‘Potentiële kopers moeten beter ingelicht worden over mogelijke overstromingen’

Wie in Vlaanderen een gebouw of perceel wil kopen, moet beter geïnformeerd worden over het mogelijke overstromingsrisico. De Vlaamse regering heeft een aanpassing van de waterwetgeving goedgekeurd die moet zorgen voor die betere informatie, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Europa. Volgens cijfers van Statistiek Vlaanderen is zo’n 16 procent van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20 procent. Bovendien is er in het verleden veel te vaak gebouwd in watergevoelige gebieden. ‘Dat zet ons voor uitdagingen, zoals we de voorbije week zagen’, zegt minister Demir, verwijzend naar de overstromingen van de voorbije week. Ook vandaag nog blijven mensen gronden of woningen kopen of huren in overstromingsgevoelige gebieden. Mensen zijn ook niet altijd goed op de hoogte van de overstromingsrisico’s.

Volgens minister Demir heeft de Vlaamse regering nu een aanpassing van de waterwetgeving goedgekeurd waardoor potentiële kopers in de toekomst beter geïnformeerd zullen worden over de overstromingsrisico’s. ‘We gaan ervoor zorgen dat bij verkoop of verhuur wordt gemeld of het gebouw of perceel onderhevig is aan overstromingen. Daarbij maken we komaf met de verwarrende term ‘mogelijk overstromingsgevoelig’, wat op het terrein verwarring veroorzaakte’, legt Demir uit. Potentiële kopers moeten in de toekomst ook duidelijk ingelicht worden over de bron van overstroming. ‘Of het nu de kust, een grote rivier of een wolkbreukscenario is’, aldus nog Demir.

Klimaatverandering

Volgens minister Demir zijn de kaarten en berekeningsmodellen ook verfijnd. Zo kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden of enkel het perceel overstroomt of ook het gebouw. Er wordt ook rekening gehouden met de klimaatverandering. ‘We integreren de klimaatverandering mee in het nieuwe kaartmateriaal en de overstromingsscore, wat naar een klimaatbestendige water- en droogtetoets toe ook niet onbelangrijk is’, meent Demir.

De plannen van Demir worden nu voorgelegd aan een reeks adviesinstanties. Bedoeling is om de regelgeving nadien verder uit te werken. ‘Eens de regelgeving definitief wordt, worden de verschillende vervolgstappen gepland in de loop van het komende jaar via de Vlaamse Milieumaatschappij’, besluit Demir.