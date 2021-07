Rond 6 uur vanmorgen is in het oosten van China een ontploffing geweest in een aluminiumfabriek. De rivier nabij de vestiging was daar buiten haar oevers getreden, waardoor water de fabriek binnenstroomde. Uiteindelijk kwam het tot een enorme explosie toen dat water in contact kwam met een heet mengsel in een legeringstank. Niemand raakte gewond. Bekijk de indrukwekkende explosie in bovenstaande video.